Luís Gustavo Rocha lança Santificado Seja Vosso Homem, sobre a decepção amorosa de um homossexual

Um homem se apaixona por outro e acredita em uma relação amorosa por sentir que estava sendo correspondido, mas ele descobre que o pretendente está namorando com uma mulher. O dissabor é o ponto de partida do romance Santificado Seja Vosso Homem, do jornalista e escritor goiano Luís Gustavo Rocha. O livro, publicado pela Metanoia Editora, do Rio de Janeiro, será lançado hoje, às 18 horas, na Livraria Saraiva, no Flamboyant Shopping Center.

A obra problematiza uma realidade muito comum entre jovens gays quando se apaixonam por heterossexuais e não são correspondidos. O personagem central é Demétrio, que se apaixona por Eduardo, com quem pensa poder ter uma relação amorosa por sentir em alguns momentos que o sentimento era recíproco. A narrativa questiona se houve um autoengano do protagonista ao deduzir que aquele envolvimento se materializaria ou se o pretendente é um enrustido.

Luís Gustavo começou a escrever o livro no final de 2013 e os textos foram sendo engavetados. No início de 2015, ele resolveu revisitar o trabalho para tentar uma publicação e decidiu mudar completamente a história pela necessidade de um texto em primeira pessoa. A obra foi reescrita em quatro meses durante praticamente todos os dias, no período da tarde. “Minha intenção era dar notícias do personagem a partir do que ele estava sentindo, evidenciando a subjetividade”, cita.

O autor conheceu a Metanoia Editora, do Rio, em 2016, na Festa Literária Internacional de Paraty (Flip) e enviou o original para que fosse avaliado. “Eles abraçaram meu trabalho com bastante carinho”, recorda Luís, que já havia fechado contrato com um selo de Portugal, mas desistiu por conta da proposta tímida de circulação do livro. Já as fotos da capa e da divisão de capítulos são do fotógrafo Alejandro Zenha. “Ele tem um trabalho potente com nudez”, elogia.

Inspiração

A motivação para tratar do tema veio do próprio autor a partir de suas histórias amorosas fracassadas na juventude. “Eu tinha um problema de me apaixonar por heterossexuais. Não sei se tem algo de castigo por achar que não merecia ser feliz no plano dos relacionamentos e talvez essa censura tenha a ver com a culpa por ser gay ou seja uma necessidade de me sentir inserido no mundo heteronormativo sem abandonar o desejo por homens”, conta Luís.

O preconceito também foi inserido como pano de fundo no romance. “Os pais preferem que o filho seja heterossexual, a Igreja prefere que o fiel seja heterossexual, a novela prefere que o protagonista seja heterossexual. A formação é construída em torno desse objetivo, tanto que a ideia de compor um território diverso dentro do campo escolar sofreu resistência do que eles carimbaram como ‘ideologia de gênero’”, lamenta.

A escolha do título do livro Santificado Seja Vosso Homem é uma apropriação do trecho modificado de um símbolo religioso e tem o propósito de demonstrar o caráter devoto que algumas relações assumem. “Às vezes, colocamos o outro em uma posição santificada, digna de culto, o que dificulta um juízo sóbrio em relação à pessoa idolatrada, vítima de idealização. O exercício do personagem é o de escancarar o pau oco do cara que ele elegeu santo”, comenta o autor.

Perfil

O jornalista e escritor goiano Luís Gustavo Rocha, 28 anos, é nascido em São Miguel do Araguaia. Ele mudou-se para Goiânia aos 4 anos de idade e é formado em Audiovisual pela Universidade Estadual de Goiás e em Jornalismo pela Faculdade Araguaia. Atualmente, ele faz mestrado em Psicologia pela Universidade Federal de Goiás. Na carreira, foi vencedor do Prêmio Tim Lopes de Jornalismo Investigativo, em 2015.