Longa Taego Ãwa estreia em circuito comercial e chega nesta quinta ao Cine Cultura

Taego Ãwa é o nome de um belo filme e de uma terra sonhada, de uma narrativa poética sobre a saga do povo ãwa e de um lugar que aguarda o retorno de uma família tupi-guarani há mais de 40 anos. Filme e terra indígena se entrelaçam nesse movimento histórico, político e resiliente dos avá-canoeiro do Araguaia em busca de um lugar próprio e de conexão com uma ra...