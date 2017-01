Longa revela composição inédita de Chico Buarque

A trilha sonora de Saltimbancos Trapalhões: Rumo a Hollywood é o que une o filme atual, o original, de 1981, e o musical do teatro, com Didi e Dedé. As três obras são inspiradas no musical Os Saltimbancos, do italiano Sergio Bardotti (1939-2007) com o argentino Luis Enríquez Bacalov, adaptado para o português por Chico Buarque.

“Há uma música inédita dele nesse filme, chamada Amor Natural. Aparece na cena de amor da Karina e do Frank”, conta Renato Aragão. Os atores Letícia Colin e Emílio Dantas, que formam o casal principal do longa, emprestam a voz para a nova canção.

As outras músicas, já clássicas, também estão no longa. O espetáculo Os Saltimbancos original narra as aventuras de quatro bichos que se sentem explorados por seus donos e partem em uma viagem com o sonho de se tornarem músicos. Os Trapalhões levaram as mesmas canções a uma história no circo, ambiente que é repetido no teatro e no novo longa. Entre as canções que Chico ajudou a eternizar, Bicharia e História de uma Gata. As músicas são cantadas pelo elenco do circo e ainda pelos personagens principais. Quem também mostra a sua voz é Livian Aragão, como Luiza.