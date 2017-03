Longa de ficção retrata Japão futurista

Em um futuro não muito distante, uma nova espécie humana é criada no longa de ficção A Vigilante do Amanhã: Ghost in the Shell, que chega aos cinemas hoje. A bela Scarlett Johansson foi escolhida para viver a personagem Major, que teve o corpo todo construído a partir de um cérebro humano.

O longa, repleto de efeitos especiais, tem como cenário uma Tóquio futurista, cheia de novos costumes, entre eles, a possibilidade de comprar órgãos mecânicos. Dá para ter um novo fígado ou um novo rim para viver mais. Ou, quem sabe, melhorar a sua capacidade mental com a ajuda de computadores.

Hacker

Nesse contexto dominado pela tecnologia, Major foi a primeira mistura de robô com humano que deu certo. Criada pela dra. Ouelet (Juliette Binoche), ela tem habilidades especiais. Pode ficar invisível, ler mentes e tem força extraordinária. Transformada em uma agente especial pelo governo, Major sai à caça de um hacker responsável por uma sequência de assassinatos.

Durante a investigação, no entanto, ela começa a descobrir a verdade sobre o seu passado e questionar as reais intenções de quem a criou. As cenas de lutas lembram a série de filmes Matrix (1999-2003), só que com mais robôs e bem diferentes do que já se viu. Vale a pena assistir a versão Imax e em 3D.