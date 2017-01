Londres é tema de exposição fotográfica no Café Cariño

O agito hoje tem local garantido, a partir das 22 horas, na boate Villa Mix com o Festival Botekim. As duplas Regis & Túlio, Tutuca & Jean (foto) e o cantor Diogo Menegatti animam a festa ao som de muito sertanejo universitário com hits atuais, clássicos e moda de raiz. O DJ Rodrigo Melo será o responsável pela discotecagem para garantir que ninguém fique parado. A Villa Mix fica na Av. 136 Executive Tower, 960, Setor Marista. Mais informações: 3954-6633

O estúdio de fotografia BeYond Photostudio está com a exposição A Alma Que em Ti Habita aberta até o dia 28 no Café Cariño. Os trabalhos são da fotógrafa goiana Jordana Barale. A série retrata pontos turísticos de Londres, Inglaterra, sob um outro olhar. A mostra já foi exibida em Brasília e Anápolis. A atual exposição fotográfica antecede mais uma experiência que a profissional terá no Reino Unido em fevereiro. Além da exibição, estará disponível, para venda, uma coletânea de 15 fotos autorais com cenários da capital inglesa, desenvolvido junto com o também fotógrafo Áderson Mendes, marido de Jordana. Os cliques retratam viagens pelo Brasil e no mundo todo. A entrada é franca. O horário de visitação é de segunda a quarta, 11h30 a 20 horas e quinta a sábado, das 11h30 à meia-noite. O Café Cariño fica na Rua 1136, nº 530, Setor Marista. Informações: www.beyondphotostudio.com.br.

Literatura

Nega Lilu seleciona novos autores

Hoje é o último dia para se inscrever no edital da Nega Lilu Editora para novos escritores goianos ou residentes em Goiás. Os interessados podem inscrever poemas, crônicas e contos inéditos ou já publicados com até três anos de atuação no campo literário. O regulamento está disponível no site www.negalilu.com.br e os textos selecionados deverão integrar o segundo volume das antologias de prosa e poesia da Coleção e/ou, publicadas pelo Selo Naduk da Nega Lilu Editora. O resultado será publicado dia 30.

Icuman

12º Curso de Formação Profissional

Começam hoje as inscrições do 12º Curso de Formação Profissional – Núcleo de Desenvolvimento de Roteiros. Para a 1ª etapa, o Icumam disponibilizará 100 vagas distribuídas nos módulos Animação, Documentário, Ficção, Séries de TV (drama) e Série de TV (humor) que serão ministradas durante duas semanas, de 15 a 17 e 22 a 24 de março, na capital. A divulgação dos selecionados será dia 24 de fevereiro. Mais informações e inscrições: www.icumam.com.br.

Show

Repertório de clássicos

O cantor Willian José se apresenta hoje, a partir das 20 horas, no Cerrado Bar e Restaurante. No repertório do show, clássicos da jovem guarda, da música popular brasileira e boleros. William José foi vocalista de vários conjuntos musicais do Estado, como Os Andantes, Os Flingstons, Os Bárbaros e Marquinhos e Seu Conjunto. Em 1995, lançou o projeto Flores com Serenata, junto com sua irmã Miriam Thereza. Av. T-3, n° 2537, Setor Bueno. Informações: 3274-4615.

Teatro Sesc Centro

Romeu e Julieta moderninhos

Clássico de William Shakespeare ganha adaptação do Fábrica Grupo de Teatro

Começa hoje a temporada do espetáculo Êxtase - Uma História de Romeu e Julieta do Fábrica Grupo de Teatro, no Teatro Sesc Centro, às 20 horas. Com direção de Wellington Dias, a peça tem um elenco formado por 14 jovens atores que dão um toque de modernidade a clássica história de William Shakespeare, em que dois jovens apaixonados precisam superar a rivalidade de suas famílias em nome do amor. O espetáculo será apresentado hoje, amanhã e nos dias 23, 24, 25, 26, 30 e 31. Na releitura, três Romeus e três Julietas dão novo rumo a mais conhecida história de amor já contada. No palco, os jovens vivem e morrem por amor embalados por sucessos do rock, do pop e da MPB. Ingresso: R$ 7 (comerciários e dependentes), R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia-entrada). O Teatro Sesc Centro fica na Rua 15 c/ Rua 19, Centro. Mais informações: 3933-1700.