Lollapalooza terá pulseira-ingresso, refrigerante orgânico e hot-dog por R$ 15

A parte gastronômica do Lollapalooza terá muitas novidades na edição de 2017. Neste ano, haverá apenas refrigerantes orgânicos de uma só marca. Cada lata de 350 ml custará R$ 8. As opções de alimentação ficam por conta do sanduíche de pernil (R$18); o hot-dog (R$15); o hambúrguer (R$22) e a porção de frango e batata frita (R$25).



Para facilitar o pagamento dos alimentos, o Lollapalooza vai adotar um método diferenciado. A famosa pulseira-ingresso, que substitui o dinheiro e o cartão de débito ou crédito durante o festival, será utilizada pela primeira vez.



A pulseira Lolla Cashless serve tanto como ingresso como para todas as compras dentro do festival. Além disso, todo mundo deve registrar a pulseira no site do Lollapalooza. Assim, dá para carregar com antecedência a Lolla Cashless. Com o registro também dá para verificar os recibos eletrônicos de compras e receber informações em tempo real sobre o saldo. E importante: é uma pulseira só para os dois dias de festival (sábado, 25, e domingo, 26).



Vale lembrar que será possível carregar a pulseira em todo o Autódromo de Interlagos nas variadas barracas espalhadas pelo local. Para evitar filas, entretanto, o abastecimento também poderá ser feito pela internet, no site do festival.



Se você mora em São Paulo e optou por não receber a pulseira em casa, deve pegar até a sexta-feira, 24, em um dos postos autorizados. Se você não é de São Paulo e não pode pegar a Lolla Cashless com antecedência, haverá postos de atendimento para as pessoas de outras cidades no sábado e no domingo.



Mesma estrutura



Quem conhece o Lolla de outros carnavais vai se sentir em casa. Quase não há diferenças. O Palco Perry, de música eletrônica, em 2017, tem o espaço de plateia um pouco maior. Atrás do palco Ônix há um novo brinquedo, Kamikaze (gratuito).



Os ingressos do segundo lote do Lolla Pass custam R$ 460 (meia) e R$ 920 (inteira), no site do festival.



Alguns preços do Lollapalooza:



Comidas



Frango e bata frita (Balde com 3 pedaços de frango e bata frita) - R$ 25



Hambúrguer - R$ 23



Hot-dog - R$ 15



Sanduíche de pernil - R$ 18



Sanduíche de calabresa - R$18



Coxinhas (10 unidades) - R$ 15



Bebidas



Chopp 400ml - R$ 12



Energético - R$ 16



Refrigerante orgânico - R$ 8



Água (copo 300ml) - R$ 6