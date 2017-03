Lollapalooza 2016 anuncia horários e palcos dos shows; veja aqui

Foi divulgada nesta terça-feira (7), a programação com os horários de cada atração do Festival Lollapalooza, que ocorre nos dias 25 e 26 de março no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.

Os headliners dessa edição são The Strokes, Metallica, The XX e o rapper The Weeknd. O line up conta também com as presenças de The Chainsmoker, The 1975, Duran Duran, Two Door Cinema Club, Flume, Rancid, Catfish and the Bottlemen entre outros. A lista de artistas brasileiros conta com os nomes Criolo, Jaloo, Baianasystem e Céu.

Confira a lista completa de artistas aqui

O evento tem previsão de 10 horas de duração por dia e contará com 4 palcos onde os artistas se dividirão. Porém algumas coincidências devem ser observadas pelos espectadores.

Como mostrou o site G1, a banda Metallica e a dupla Chainsmokers, irão se apresentar praticamente ao mesmo tempo no encerramento do primeiro dia.

No segundo dia, outro semelhança de horários pode afetar os fãs dos Djs-Produtores Martin Garrix e Flume, que se apresentarão em palcos diferentes.

Outros artistas que também podem ser prejudicados pelos horários são Catfish and the Bottlemen e Vance Joy.

Confira abaixo a programação completa: