Loja Som Livre, em Goiânia, comemora 40 anos de resistência musical

A tímida portinha de mais um dos antigos sobrados que decoram a Avenida Anhanguera, no Centro, chama a atenção pelo letreiro estendido em sua fachada: Som Livre. Homônima à famosa gravadora fundada em 1969 com a finalidade de desenvolver e comercializar trilhas sonoras de novelas da Rede Globo, a pequena loja é, na verdade, um oásis aos enamorados pela música analógica e toda sua aparelhagem. De coletâneas e mais coletâneas de discos de vinil e fitas cassete, até coleções de latinhas acumuladas desde a década de 1990, passando por instrumentos musicais personalizados, pôsteres, relógios, radiolas e televisores antigos, o espaço é ponto de resistência há 40 anos, quando foi fundado.

Se você passar por lá sempre aos segundos sábados do mês, vai encontrar um verdadeiro baile perfumado com direito a muito rock inglês, jazz latino, MPB setentista, sertanejo raiz ou bossa nova. Trata-se de uma feirinha de vinil que já está em sua quinta edição e resgata os tempos em que as pessoas encontravam-se em lojas de música para ouvir e bater um papo sobre cantores e bandas favoritas, trocar vinis e artigos musicais, além de conhecer grupos que até então passavam despercebidos. A dica é apenas uma: vá para o Centro de Goiânia e se delicie numa manhã e tarde sonoras. O projeto acontece das 9 às 16 horas, e percorre uma saga musical entre Lep Zeppelin, Pink Floyd e Jorge Ben Jor.

“Só há um artigo da loja pelo qual tenho um apreço gigantesco e não tenho coragem de vender”, revela a proprietária da Som Livre, a goiana Maria Alice Granja Freire, fazendo mistério ao mostrar a matriz do primeiro LP do cantor e compositor Lindomar Castilho, famoso pelo bolero Você é Doida Demais, tema de abertura do seriado-foguete Os Normais. “Foi ele próprio que veio na loja e me deu, é uma verdadeira relíquia. Agora pense só: se não preservar todo esse universo musical da loja, imagine o que será das gerações futuras que não gostam de ouvir música”, indaga.

Resultado do acúmulo de fornecedores e amigos da lojinha, a Som Livre hoje reúne um extenso acervo de bandas e músicos, desde o sertanejo antigo, inclusive com uma estante dedicada especialmente às cassetes populares de Zezé Di Camargo & Luciano, até o rock da década de 1970 e 1980, como Depeche Mode ou ACDC. Há ainda tocadores de fita, vinil, rebobinador de HVS e um universo infinito de tevês antigas. “Tenho um apreço especial pelos meus pôsteres do Elvis Presley e do Michael Jackson. Sou eu mesma quem separa as imagens, corre atrás das molduras. Tem hora que chega alguém aqui para levar os quadros, dá uma dor no coração, mas tento sempre praticar o desapego”, brinca Maria Alice.

Paisagem

Bem próximo da Rua 24, dos cinemas pornôs que ainda resistem no Centro, como o Cine Apolo ou ainda o Cine Santa Maria, e quase ao lado do Brechó Goiano de Antiguidades, Maria Alice conta que a paisagem da Avenida Anhanguera mudou muito desde que a Som Livre foi aberta. “Hoje o Centro está abandonado pelo poder público. Prédios que antes eram importantes estão depredados, e não existe uma política de preservação da história da cidade. Apesar disso, há ainda uma resistência que quer resgatar a memória deixada pelo tempo”.

De tempos em tempos, uma ou outra pessoa desavisada que passa pela calçada da Anhanguera e que não sabe da existência do espaço se surpreende com o fantástico mundo do analógico. “Os jovens costumam vir muito aqui ouvir algum vinil, comprar CDs, passar um tempo com os amigos. É importante perceber que os pais passaram a tradição de se ouvir música analógica para os filhos. Já os mais velhos já não querem saber de vinil, já que é preciso ter uma atenção redobrada com esse tipo de produto, que é mais delicado.”