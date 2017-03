Logan não possui cenas pós-créditos

Uma das marcas registradas e que esteve nas ultimas produções de super- heróis da Marvel, as cenas pós-créditos não estão presentes no filme Logan.

Segundo o diretor James Mangold, o motivo pelo qual a produção decidiu não fazer a cena, seria a influencia que isso teria no resultado final da obra “Nós estávamos tentando fazer um filme que começasse e terminasse de forma própria, Não tinha mais nada a ser dito, porque tínhamos dito tudo.”



Em entrevista ao jornal Toronto Sun, Mangold disse que uma das razões de Logan ser diferente das demais produções que trouxe os mutantes as telas dos cinemas foi à quebra dos moldes que haviam sido criados com os filmes anteriores, onde o publico já esperava pelas famosas cenas pós-créditos.

“O motivo de termos entregado um filme diferente foi tentar faze-lo diferente. Então eu estava muito fanático em dizer, ‘Se isso é o que esses outros filmes estão fazendo nós vamos por outro caminho’. Se normalmente tem uma aparição ou cena pós-crédito, nós não vamos fazer isso”, afirma o diretor



E completou comparando a cena pós-crédito com uma sobremesa, “Em segundo lugar, é algo como, ‘Bem, você tem que entregar a sobremesa após a refeição’, e minha resposta é, ‘Sério? Essa é a nova regra? Eu não posso servir uma refeição em minha casa sem sobremesa? ’ Essa é uma razão suficientemente boa para não faze-lo.”

Logan estreou na ultima sexta feira e até o momento já arrecadou R$25,5 milhões no Brasil.