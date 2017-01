Logan: assista ao novo e intenso trailer legendado do filme que estreia em março

A temporada de 2017 será recheada de grandes estreias no cinema. E uma delas é Logan. O filme, que marca o último trabalho de Hugh Jackman como o Wolverine, ganhou o segundo trailer nesta quinta-feira (19).

Ambientado em 2024, o filme mostra Logan e o professor Charles Xavier (Patrick Stewart) lidando com a iminente extinção dos mutantes, enquanto uma corporação deixa o mundo à beira da destruição.

O herói tem suas habilidades enfraquecidas e precisa cuidar de Xavier, que sofre de Alzheimer. Para derrotar o vilão, eles contam com a ajuda de uma jovem garota, Laura Kinney (Sienna Novikov), apresentada como clone de Wolverine -também conhecida como X-23 nos quadrinhos.

Dirigido por James Mangold ("Wolverine: Imortal" e "Garota Interrompida"), o longa conta com Boyd Holbrook ("Garota Exemplar" e "Narcos") no papel do vilão Donald Pierce, líder do clã Carniceiros de Mutantes, e Stephen Merchant como Caliban.

O filme será lançado em março deste ano.

DESPEDIDA

O filme marca a nona e última performance de Jackman como o mutante, um personagem que ele vem interpretando há 16 anos. Sua primeira aparição como Wolverine foi em 2000 e, desde então, já estrelou em cinco filmes da franquia X-Men e em três focados na história do herói.

O ator chegou a publicar em suas redes sociais sua despedida do personagem e sugeriu que, no futuro, Tom Hardy seria um bom candidato ao papel.