Livros de diversos gêneros são vendidos a R$10 em shopping de Goiânia

Até 20 de março, mais de 20 mil livros de diversos gêneros, desde os infantis até os grandes clássicos da literatura mundial, estarão expostos na Feira Top Livros, no Goiânia Shopping. Todos os exemplares na feira literária estão à venda pelo mesmo valor: R$ 10.

Há mais de 20 anos no mercado da literatura, a Top Livros tem o objetivo de levar cultura e conhecimento ao público, com a oferta de livros a preços acessíveis. A entrada no evento é gratuita. O funcionamento de segunda a sábado é das 10 às 22 horas. Domingos, das 14 às 20 horas.