Livro traz poemas inéditos de Oswald de Andrade

Não está claro por que Oswald de Andrade (1890-1954) não os publicou, pois são textos acabados. Mas agora vêm à tona. A nova edição das Poesias Reunidas do modernista traz 22 poemas inéditos do autor, que ficaram guardados nos antigos cadernos dele. A descoberta foi feita há mais de 20 anos, pelas pesquisadoras Gênese Andrade e Dileia Zanotto Manfio. A ideia era tê-los publicado emedição coordenada por Jorge Schwartz, crítico literário e professor da USP.

O volume faria parte da Coleção Archivos, projeto internacional de edições críticas de autores latino-americanos, mas acabou por nunca ser lançado. Como a Companhia das Letras começou a lançar a obra do modernista no ano passado, resolveu incluir os textos. “Pela qualidade, não vejo os poemas como exercícios. Eles estão sintonizados com vários momentos da poesia, em especial os da década de 1920.Não sabemos a razão de não terem sido publicados”, diz Schwartz.

As Poesias Reunidas haviam sido publicadas primeiro em 1945 em uma edição de luxo e, depois, em 1966. Ou seja, eram mais de 40 anos com o livro fora de catálogo. Quando os poemas foram descobertos, nos anos 1990, os originais ainda pertenciam aos herdeiros. Hoje, estão nos arquivos da Unicamp.

“Acredito que ficaram esparsos, eventualmente excluídos numa primeira seleção, ou podem ter sido escritos posteriormente e guardados. O trabalho de arquivo, ao contrário de Mário de Andrade, nunca foi o forte do Oswald”, diz Schwartz. Entre os inéditos, há dois intitulados História de José Rabicho. O primeiro é um conjunto de 14 poemas curtos; o segundo, um poema em prosa.

Para Schwartz, ambos têm “o frescor” de Pau Brasil (1925) - seja pelo poder de síntese, seja pelo humor. Ironicamente, um deles, Reivindicação, começa com os versos “Que pena/ Não achar/ Aquele Poema/ Que eu fiz/ Antes de todos/ Os poemas.”

“Esses poemas não têm valor só por serem inéditos, mas por terem valor estético. Vejo todas as marcas da poética do Oswald. Uns, da época de Pau Brasil, têm o espírito do poema curto, do poema-piada”, diz Gênese Andrade. As Poesias Reunidas trazem também Primeiro Caderno do Aluno de Poesia Oswald de Andrade (1927), Cântico dos Cânticos para Flauta e Violão (1942), entre outros. “A síntese, a apropriação, o coloquialismo, a fragmentação, o elemento naïf, fazem do Oswald um poeta moderno e também um poeta contemporâneo do século 21”, afirma Schwartz.

Livro: Poesias Reunidas

Autor: Oswald de Andrade

Editora: Companhia das Letras

Páginas: 328

Quanto: R$ 59,90