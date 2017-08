Livro infantil diz que seios servem para tornar meninas atraentes

Após uma polêmica na internet, a editora Usborne teve que se desculpar na Inglaterra pelo livro Growing Up For Boys, de Alex Frith, publicado em 2013.

A obra, que é um guia sobre a puberdade para meninos, diz que os seios servem para que as meninas pareçam “mais crescidas e atraentes”. A editora disse que vai revisar o conteúdo e alternar a edição quando fizer uma nova tiragem.

Simon Ragoonanan, autor do blog Man vs Pink, foi quem chamou a atenção para o conteúdo em seu perfil do Twitter (veja abaixo). Ele reproduziu a página do livro que começa com a pergunta: ‘Para que servem os seios?’. A resposta lida na sequência: “As garotas têm seios por duas razões: Uma delas é para produzir leite para bebês. A outra é para fazer com que a menina pareça crescida e atraente. Praticamente todos os peitos, não importa o tamanho que eles alcancem quando a menina sai da puberdade, podem fazer as duas coisas”.