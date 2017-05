Literatura compartilhada: iniciativas de trocas de livros aparecem em vários pontos de Goiânia

No meio do caminho tinha uma geladeira. Mas não uma geladeira comum. Era uma máquina repleta de livros. Onde se pode deixar uma obra de Drummond e trocá-la por uma de Cora Coralina. O cenário que mais parece um conto é real nos terminais de ônibus coletivos da cidade. Em tempos de redes sociais e de falta de tempo, iniciativas de troca de títulos literários pipocam na capital e dão ares de ficção à rotina dos goianos.

Nos terminais Praça da Bíblia e Isidória, geladeiras fazem as vezes de estantes comunitárias que incentivam as trocas e doações de livros. O projeto, iniciado no final de 2016, é da Companhia Metropolitana de Transportes Coletivos em parceria com a Academia Goiana de Letras (AGL). Outras ações de trocas de títulos literários movimentam a cidade, como uma biblioteca solidária instalada em um prédio em construção na T-10, no Setor Bueno.

O espaço, criado pela EBM em parceria com a Academia Goiana de Letras foi lançado na semana passsada. O local fica aberto das 9 às 18 horas, inclusive fins de semana, para troca de títulos ou para leitura no próprio ambiente. “A incorporadora poderia lançar o empreendimento com um show sertanejo, mas teve a ideia de criar uma biblioteca. É uma forma de valorizar a produção dos escritores e de incentivar novos leitores”, comenta a escritora e presidente da AGL, Lêda Selma.

Nas redes sociais também não faltam ações de compartilhamentos, como o grupo no Facebook Troca e Venda de Livros - Goiânia, com mais de 500 seguidores, administrado pela jornalista Janaína Staciarini Correa. Normalmente, os preços praticados são populares. “Quando você encontra uma obra que custa entre R$ 5 e R$ 10, mas que nas livrarias é vendida por R$ 40, isso de alguma maneira ajuda no despertar pela leitura”, avalia.

Foi por causa da paixão por livros que ela assumiu o desafio de tomar conta da página. Janaína, que lê uma média de 50 obras por ano, faz parte do grupo desde 2012 e assumiu a administração no final do ano passado quando o espaço ficou sem gestor e muito poluído de anúncios. “Estava bastante sujo de assuntos que não tinham relação com troca e venda de obras e fiz uma limpeza”, recorda-se.

Em outros pontos

As geladeiras não estão apenas nos terminais de ônibus. Outras ações do gênero estão espalhadas pela cidade, como em parques e em pontos culturais, como na sede da Companhia de teatro Novo Ato, no Crimeia Leste. Os livros, frutos de doações, ficam à disposição dos frequentadores do espaço e podem ser adquiridos a qualquer momento sem a necessidade de cadastro.

Foi essa facilidade que despertou a atenção da projetista na área de móveis planejados Larissa Martins. Ela foi atraída ao local por um espetáculo do grupo e aproveitou a oportunidade e garimpou um livro de esoterismo e outro de culinária. O gosto pela leitura estava de lado desde a conclusão do curso de designer de interiores, ano passado.

“Eu lia muito antes da faculdade, depois dei uma diminuída grande porque passou a ser uma obrigação para fazer trabalhos acadêmicos e não mais um hobby. Agora estou retornando e quero terminar os dois livros que peguei em até duas semanas e depois trocar por outros”, promete. “Vou levar para lá depois os títulos que tenho em casa parado, que já li, para deixar para troca. Tenho uma montanha estocada”, complementa a leitora.

Segundo a presidente da AGL. Lêda Selma, essas iniciativas são uma forma de valorizar o trabalho do autor e de criar o hábito da leitura. “O que adianta a gente publicar nossas obras se elas não chegam ao alcance do público. Nós não temos distribuição, não temos divulgação, nós que temos que criar alguns mecanismos, como projetos como esse da geladeira”, ressalta.