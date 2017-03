Line-up de peso

Um dos shows mais aguardados da 19ª edição do Bananada será de Mano Brown, líder da banda Racionais MCs, com repertório do seu primeiro álbum solo Boogie Naipe, lançado no final do ano passado e com boa acolhida da crítica. O show de estreia do disco será no dia 12 de maio em São Paulo e o segundo da turnê será em Goiânia. Em 22 faixas, o projeto conta com participação...