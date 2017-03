Lindsay Lohan invadirá redes sociais de participantes de reality show

Lindsay Lohan apresentará um novo reality show nos Estados Unidos. "Eu estou de volta", anunciou a atriz em seu Facebook nesta quarta-feira (22).



Um programa de pegadinhas, "The Anti-Social Network" (A rede antissocial, em inglês) trará Lindsay invadindo as redes sociais de pessoas anônimas por um dia inteiro.

Para ganhar prêmios, os participantes, que não vão saber que a atriz está por trás da brincadeira, terão que cumprir três desafios.



"Eu amo redes sociais. Eu sou redes sociais", diz Lindsay no trailer do programa. "Todos sabem que não se deve deixar seu celular por aí... Especialmente perto de mim", continua.



O trailer ainda mostra sua primeira vítima, Charlie, que precisou posar nu para uma aula de arte, fazer um show de stand-up ​comedy e se declarar para sua chefe durante o programa.



No começo do ano, Lindsay Lohan apagou várias publicações de suas próprias redes sociais. Na época, seu empresário, Scott Carlsen, contou ao jornal britânico "Daily Mail" que a atriz está "em um período de renovação e está fazendo mudanças positivas em sua vida".

Antiga estrela de filmes da Disney, como "Sexta-Feira Muito Louca", Lindsay Lohan tem uma coleção de escândalos em seu passado, que vão desde dirigir alcoolizada até ser presa por porte de cocaína.