Liberada imagem da sétima temporada de Game of Thrones

A revista norte-americana EW liberou uma imagem oficial de Daenerys Targeryen e Drogon na sétima de Game of Thrones.

Na imagem é possível princesa montada em enorme dragão em sua volta aos conflitos em Westeros.

O diretor Matt Shakman já havia contado ao veículo, em uma publicação antiga, que os dragões estariam do tamanho maiores: “Os dragões, nesse ano, estão do tamanho de aviões 747. O maior do grupo é o Drogon – suas chamas vão atingir 9 metros de diâmetro”.

A sétima temporada de Game of Thrones está com estreia marcada para o dia 16 de Julho de 2017, no canal HBO.

A @EW mostrou fotos da nova temporada de GoT! Olha o tamanhão do Drogon, gente! pic.twitter.com/mqlV9QeNQV — INSTA: _miriamcastro (@hey_mika) 22 de maio de 2017

Veja o trailer: