Brilhou a coroa na luz do luar!Nos troncos a eternidade a reza e a magia do pajé!Na aldeia com flautas e maracásKuarup é festa, louvor em rituaisNa floresta, harmonia, a vida a brotarSinfonia de cores e cantos no arO paraíso fez aqui o seu lugarJardim sagrado, o caraíba descobriuSangra o coração do meu BrasilO belo monstro rouba as terras dos seus filhosDev...