Letícia Sabatella: “Estou mais forte do que era antes”

Você traz a Goiânia Ternas Experimentações, formato inédito, no Festival de Solos. Como o espetáculo foi concebido? Recolhi coisas de um repertório pessoal que não usamos na Caravana Tonteria.Tem três jazzinhos sem letra, de minha autoria, tem uma versão do poema Alma Ausente, do Lorca, musicado por mim, um Fernando Pessoa, musicado por Anna Toledo, Am...