Leonardo vai prestigiar gravação

O cantor Zé Felipe recebe, hoje, na gravação de seu DVD, a companhia do pai, o sertanejo Leonardo, que participa pela primeira vez de um trabalho do filho. Os dois vão cantar juntos a música Cabocla, uma das inéditas do projeto Na Mesma Estrada.“Todo o mundo me perguntava por que eu não havia chamado o meu pai para cantar em algum dos meus dois CDs de estúdio. Eu estava...