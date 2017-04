Leonardo posta foto de selinho em filho para comemorar gravação de DVD e fãs se dividem

O cantor Leonardo participou da gravação do primeiro DVD do filho, Zé Felipe, que segue os mesmos passos do pai no mundo do sertanejo. O projeto "Na Mesma Estrada" foi gravado na última terça-feira (11), em São Paulo.

Para comemorar o sucesso do evento, Leonardo compartilhou uma foto nas redes sociais em que aparece no palco, dando um selinho em Zé Felipe. Na legenda, o sertanejo se declarou: “Meu filho, você é a melhor parte de mim”.

Alguns seguidores se sentiram incomodados com o beijo entre pai e filho. Um seguidor chegou a comentar que "pra mostrar q ama um filho não é preciso da beijo na boca". No entanto, a maioria elogiou a relação de carinho entre os cantores sertanejos. “Amor de pais e filhos, coisa linda de se ver! Eu também dava selinho no meu pai, pena que ele se foi”, relembrou uma internauta.

Em sete horas, a publicação já teve mais de 90 mil curtidas e quase dois mil comentários.