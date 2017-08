Leonardo e Eduardo Costa trazem 'Moulin Rouge' sertanejo a Goiânia

Clássicos sertanejos de dor de cotovelo ambientados dentro de um bordel ao lado de dançarinas vestidas a caráter. No comando, da forma mais à vontade possível, Eduardo Costa e Leonardo. Sucesso de público e crítica, o show Cabaré retorna à capital com o novo capítulo do projeto batizado de Night Club. Será nessa sábado, a partir das 18 horas, na 9ª edição da Copa Bavaria de Laço em Dupla, na Pecuária de Goiânia. Outra atração na programação do evento é o cantor Gusttavo Lima.

O clima de Cabaré é o mesmo dos mais famosos cabarés do mundo. A apresentação conta com elementos modernos, apostando em cenário de glamour e high-tech. No palco, Eduardo Costa e Leonardo cantam canções que pouco foram revisitadas no cancioneiro sertanejo, como Não Quero Piedade (Trio Parada Dura), Tranque a Porta e Me Beija (Chico Rey & Paraná), Duas Camisas (Milionário & José Rico), Passe Livre (Teodoro & Sampaio) e Só Mais Uma Vez (Gilberto & Gilmar).

As modas mais conhecidas do repertório são Meu Ex-Amor (Amado Batista), Vá com Deus (Roberto Miranda), Mal Acostumado (Araketu), As Andorinhas (Trio Parada Dura) e Telefone Mudo, o clássico mais visitado no universo sertanejo. O show foi gravado em setembro de 2016 em três dias, no Espaço das Américas, em São Paulo (SP), e contou com a participação especial de Ivete Sangalo. “Cantamos músicas que gostamos e que ouvimos sempre”, confirma Leonardo.

O disco de estreia de Cabaré foi lançado em 2014. A ideia surgiu a partir das brincadeiras nos momentos de folgas dos artistas, quando eles cantavam modões e postavam nas redes sociais. A aceitação dos fãs motivou a gravação. O primeiro nome pensado da turnê foi Leonardo e Eduardo Costa na Zona. O trabalho também representou a primeira vez em que Leonardo gravou e cantou com outro artista, o que não acontecia desde a morte do irmão Leandro, em 1998.

Leonardo e Eduardo Costa são amigos há muitos anos e são vizinhos em um condomínio fechado na capital. Assim, estão sempre juntos quando não estão nos palcos. Os artistas também fazem parte do mesmo escritório (Talismã), que tem Leonardo como dono. Colocar em prática uma parceria era um sonho antigo dos sertanejos. “Sou fã do Leonardo, tem vezes que me pego no palco olhando para ele quase sem acreditar que ele está ali”, comenta Eduardo Costa.

Shows: Cabaré, com Eduardo Costa e Leonardo e Gusttavo Lima

Data: Hoje, a partir das 18 horas

Local: Parque de Exposições Pecuárias de Goiânia – Nova Vila

Ingressos: R$ 220 (inteira) e R$ 110 (meia-entrada)

Informações:3661-1314