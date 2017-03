Leonardo e Eduardo Costa apresentam Cabaré Night Club

Dois grandes ídolos da música sertaneja romântica prometem um encontro memorável amanhã no palco do Atlanta Music Hall: Leonardo e Eduardo Costa com o show Cabaré Night Club, inspirado no DVD homônimo gravado ano passado no Espaço das Américas em São Paulo. A abertura dos portões será às 22 horas. A parceria dos cantores começou em 2014 com o lançamento do D...