Leo publica carta em que mulher de Victor o defende

Léo Chaves, da dupla Victor & Léo, publicou em seu Instagram uma carta supostamente escrita por Poliana Bagatini, mulher de Victor, que na sexta (24) acusou o marido de agredi-la. Na carta, Poliana diz que discutiu com a sogra e Victor tentou contê-la. Ela então buscou a polícia em busca de amparo.

"Em momento algum considerei que tivesse ocorrido qualquer crime (...), tanto que falei em meu depoimento na polícia que não tinha interesse na apuração de natureza penal. (...) Victor não me machucou e nunca me machucaria e, para comprovar a inexistência de qualquer lesão, resolvi fazer a perícia no IML", diz a carta.

Na postagem feita por Léo, ele afirma que se posiciona "com apoio aos dois e sem julgamentos". A carta também foi publicada em um perfil no Instagram creditado a Poliana, porém sem postagens anteriores.

A assessoria da dupla não foi encontrada para confirmar a veracidade da carta. No perfil de Victor no Instagram não havia, até a publicação desta nota, menção da carta. A última publicação foi feita na sexta (24) e já acumula quase 5 mil mensagens, a maioria sobre o caso de agressão.

Neste domingo (26), Victor foi afastado do "The Voice Kids', programa exibido pela Globo no qual é jurado.