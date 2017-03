Leo manda recado para o irmão, Victor, no 'The Voice Kids'

Depois de ser acusado de agressão pela mulher e pedir afastamento do The Voice Kids, o cantor Victor foi citado pelo irmão, Leo, no programa deste domingo, 19.



No encerramento do programa, Leo fez um agradecimento a seus professores e afirmou que o irmão foi um deles. Segundo Leo, Victor deu várias dicas durante a carreira, já que é mais velho. "Victor, eu te amo", completou.



Entenda o caso



No dia 24 de fevereiro, Poliana Bagatini, que está grávida, registrou um boletim de ocorrência contra o marido, Vitor Chaves. A assessoria de imprensa da Polícia Civil de Minas Gerais informou que Poliana afirma ter sido derrubada no chão e chutada diversas vezes. Victor negou as acusações e falou sobre o caso no programa Fantástico.