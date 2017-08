Leo Jaime recebe Erasmo Carlos no Flamboyant In Concert

O cantor, compositor e ator goiano Leo Jaime, 57 anos, é um legítimo representante da era de ouro do rock brasileiro na década de 80. Já Erasmo Carlos, 76, o Tremendão, é um dos ícones da jovem guarda e um dos maiores nomes da música nacional. Os roqueiros de diferentes gerações se encontram nesta terça-feira (29), a partir das 19h30, para celebrar um repertório marcado por clássicos no palco do Flamboyant In Concert. Eles interpretarão cinco sucessos de carreira, como A Fórmula do Amor e Pega na Mentira, da discografia de Leo Jaime, É Proibido Fumar, Sou Uma Criança e Não Entendo Nada, de Erasmo.

O cara do iê-iê-iê é o convidado de Leo Jaime, que está em turnê pelo Brasil com o show Leo Guanabara Jaime, como ele era chamado no início da trajetória. O goiano está sem lançar um álbum há nove anos, o último foi Interlúdio. Recentemente, o músico goiano lançou nas plataformas digitais o single Acredite Em Mim, que marca a sua volta ao rock, refazendo a conexão do artista com o grupo carioca João Penca e seus Miquinhos Amestrados, iniciada nos anos 80. “Foi uma canção escrita depois de um longo hiato provocado por um sólido bloqueio criativo”, comentou, em entrevista ao POPULAR.

Erasmo está em plena forma. O músico está apresentando músicas do seu álbum mais recente, Meus Lados B, de 2015, que reúne sucessos menos conhecidos do cantor, projetados no período de 1966 e 1986, com ênfase nos anos de 1971 e 72. Algumas faixas até fizeram sucesso, mas não costumam entrar nas apresentações do Tremendão, caso de De Noite na Cama, que Caetano Veloso compôs para ele quando estava exilado em Londres. Em paralelo, Erasmo acompanha a produção do longa-metragem que contará a sua trajetória. O filme deverá estrear em janeiro de 2018, baseado na autobiografia Minha Fama de Mau, lançada em 2011.