Leo Jaime: “CD físico hoje é meio obsoleto”

Como é dividir o palco do seu show em Goiânia com o Erasmo Carlos?

Estar no palco com o Erasmo, meu ídolo, em quem me espelhei ainda adolescente, e sendo reconhecido por ele como um legítimo seguidor de seus passos, é ainda mais especial. É uma oportunidade de estar na minha cidade de origem, com o ídolo, e fazendo um show que trata exatamente disso: do que foi essencial e motivador para que eu começasse a compor e cantar.

De que maneira o Tremendão influenciou sua carreira?

Eu fui uma das crianças vidradas na jovem guarda. Meu tio João, que andava de lambreta e casaco de couro pelas ruas de Goiânia, me apresentou aquela sonoridade e a empatia foi imediata. Eu gosto de muitos gêneros musicais, mas neste é que me expressei melhor. Tremendão é um exemplo para mim como homem e como artista desde sempre. Diria que ele e a Rita Lee são meus modelos e gente em quem eu votaria para a Presidência da República. Embora não deseje isso a eles. Melhor deixá-los em boas companhias e fazendo o que curtem fazer.

Você pensa em retomar a carreira de músico em tempo integral?

Estou totalmente imerso na minha carreira musical: compondo, gravando, lançando músicas novas e fazendo shows. Mas não acredito que eu consiga ficar fazendo só isso. Tenho um programa na TV, um no rádio, escrevo uma coluna para uma revista e de tanto em tanto aparecem outros projetos, como escrever um livro ou fazer uma peça de teatro ou novela. Adoro poder diversificar e fico feliz que tenha uma boa trajetória nestes campos.

Você voltou a ser muito popular na TV com participações em programas como Amor & Sexo, Papo de Segunda e novelas. Como avalia o seu momento atual da carreira?

Quando comecei a diversificar minhas atuações, atendendo a uma vontade de me realizar internamente me permitindo experimentar áreas novas, diziam que não tinha foco. Hoje acho que entenderam que o meu foco é que era amplo. Acho que estou no melhor momento.

A canção Acredite em Mim representa sua volta ao rock?

Sim, o retorno ao essencial. Foi uma canção escrita depois de um longo hiato provocado por um sólido bloqueio criativo. Isso me levou a pensar o que tinha, na adolescência ainda, sido o estopim para que começasse a me expressar dessa forma. Retomei o prazer de levar som com os amigos, os mesmos da adolescência no Rio, Leandro e Abreu, meus colegas da banda João Penca e seus Miquinhos Amestrados. Nesta de levar um som desinteressadamente propus trabalharmos num verso que tinha pintado na minha cabeça. Foi o ponto de partida. Acho que na essência o que me motivava a escrever canções era dizer o que não estava sendo dito, dar voz a quem não tinha, falar de sentimentos que todos compartilhavam, mas que não eram verbalizados. Seguimos por este caminho. Já fizemos algumas outras depois desta.

Você está sem lançar um álbum há nove anos. Alguma previsão para um disco novo?

Tenho lançado singles. De forma independente e quase caseira. Acho que vou seguir por este caminho, em nome da independência e da liberdade criativa. Mas se alguém se interessar em fazer um álbum comigo, talvez eu me anime. Acho que o CD físico hoje é meio obsoleto. Sei lá, acho bacana quem faz um álbum, em especial quando é uma obra fechada com começo, meio e fim. Mas me parece muito investimento para pouca possibilidade de retorno.

Como você avalia o cenário do rock nacional atualmente?

Tem muita gente boa fazendo muita coisa boa, mas a preocupação em achar um meio, uma brecha, uma forma de romper a barreira do anonimato incomoda. O Brasil tem esta tradição de monocultura. A era do ouro, da cana de açúcar, do café etc. Agora é a era do sertanejo. Não tem sobrado muito espaço para mais ninguém.

Como é sua relação com Goiânia?

É uma relação mais distante do que gostaria. Tenho meus amigos goianos no Rio de Janeiro, tenho parentes que me visitam mais do que os visito. É uma pena que Goiânia seja uma das capitais em que mais raramente faço shows. Vivi uma parte da adolescência aqui e não deu para firmar muitos laços de amizade. Mas adoro a cidade. Sou doido por pamonha e tive que aprender a fazer, pelo menos a frita, para não morrer na seca. Tenho a sorte de ter Lilia Teles como amiga, uma grande figura, que de vez em quando vai lá em casa pra gente fazer uns biscoitos de queijo, que também adoro. Fui criado em São Paulo, me mudei na adolescência para o Rio, mas sou goiano dos quatro costados, ainda que não seja do pé-rachado.