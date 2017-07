Lenine se apresenta com a Orquestra Filarmônica neste domingo em Goiânia e com entrada gratuita

O cantor Lenine se apresenta neste domingo, às 11 horas, ao lado da Orquestra Filarmônica de Goiás no Palácio de Música Belkiss Spenciere Mendonça, do Centro Cultural Oscar Niemeyer. A entrada é gratuita. No repertório ele destaca sucessos como Jack Soul Brasileiro, Leão do Norte, Paciência, O Silêncio das Estrelas, entre outros. Além das canções de Lenine, a Filarmônica também interpretará a 5ª Sinfonia de Beethoven na primeira parte do concerto. A regência é do maestro Marshal Gaioso.

Desconsiderando rótulos ou classificações rígidas, Lenine sempre gosta de se referir a si mesmo como um “cantautor”, produtor musical e arranjador, que traz em suas composições influências de manifestações culturais tipicamente brasileiras. O artista nasceu em fevereiro de 1959 e conta com mais de 30 anos de carreira. Tendo tido suas canções gravadas e interpretadas por grandes nomes do cenário musical como Milton Nascimento, Gilberto Gil, Maria Bethânia, Ney Matogrosso e Zélia Duncan.

Bacharel em Música pela Universidade Federal de Goiás, o maestro Marshal Gaioso é PhD em Musicologia pela University of Kentucky, em Lexington, EUA. Foi regente titular e diretor artístico da Orquestra Sinfônica de Goiânia, regente titular da Orquestra de Câmara de Goiânia e regente associado da Orquestra Filarmônica de Goiás. É autor de Danças para Banda (2006) e Da Missa ao Divino Espírito Santo ao Credo de São José do Tocantins (2004) e de estudos sobre a música em Goiás nos séculos 18 e 19. A gratuita para apresentação gratuita, embora sujeita à lotação máxima do teatro.