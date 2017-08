Leandro Karnal: “As redes sociais nos roubam tempo”

Investir tempo em informação, leitura e estudos ou procrastinar mais um pouco para conferir as redes sociais? O eterno dilema da vida moderna pode estar sendo mais improdutivo do que se imagina. O filósofo, historiador e professor da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) Leandro Karnal é enfático: é preciso não ceder, ser forte e se organizar para empenhar mais energia naquilo que realmente é importante. Em Goiânia recentemente para participar de evento de inclusão de dez mil estudantes no programa estadual Bolsa Universitária, Karnal encarou um grupo com centenas de estudantes candidatos a uma vaga no ensino superior com subsídios públicos. Além de dar dicas valiosas para os jovens levarem para a construção de suas carreiras, ele ressaltou a relevância da organização do tempo para que se atinja objetivos. “O estudo é um investimento que ninguém tira de você. Bens podem ser retirados a qualquer instante. Formação é permanente”, ressalta. Na entrevista exclusiva a seguir, o filósofo e educador, que também se tornou figura frequente em debates sobre ética, analisa os exageros nas redes sociais, fala da importância de otimizar o tempo, do uso excessivo da internet e do valor de ser participativo, perseverante e otimista. Confira.