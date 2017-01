Lazer nas férias no Parque Marcos Veiga Jardim

O longa-metragem As Duas Irenes, do cineasta goiano Fabio Meira, foi selecionado para mais um evento internacional. Dessa vez a produção integra a programação da 32ª edição do Festival Internacional de Cinema de Guadalajara - FICG, no México, um dos mais antigos e tradicionais da América Latina. O evento será realizado de 10 a 17 de março em Guadalajara. O longa-metragem também foi selecionado para o Festival de Berlim, a Berlinale, e agora tem estreia mundial na Mostra Generation, específica para temática jovem. O filme, gravado na cidade de Goiás, mostra a história de Irene, uma menina de 13 anos que descobre que o pai tem outra família em segredo e até uma filha de mesmo nome. As adolescentes são interpretadas pelas atrizes Priscila Bittencourt e Isabela Torres. O elenco conta ainda com Marco Ricca, Susana Ribeiro, Inês Peixoto e Teuda Bara.

Para aproveitar o tempo livre que ainda resta nas férias, uma opção de lazer gratuita é o Parque Marcos Veiga Jardim, ao lado do Autódromo Internacional de Goiânia.

O espaço conta com pista de patinação, quadras poliesportivas e duas de areia para a prática de futebol, vôlei, basquete e handebol.

A partir das 17 de horas, de segunda a sexta-feira, é possível alugar patins e skates, e aos finais de semana e feriados, a partir das 8 horas. A praça poliesportiva ainda conta com academia ao ar livre, playground e pista de cooper de 1,2 mil metros. Para chegar ao complexo, o acesso pode ser feito pela GO-020, trecho Goiânia-Bela Vista ou pela Avenida Ayrton Senna, no fundo do Autódromo.

Teatro

Gustav Ritter realiza workshop cênico

O Instituto de Educação em Artes Professor Gustav Ritter está com as inscrições abertas para um workshop cênico que será realizado nos dias 24 a 27 de janeiro.

O curso é promovido pelo Núcleo de Teatro do Gustav Ritter e é indicado para quem quer se profissionalizar no teatro ou como alternativa de socialização.

O curso será dividido em três turmas, sendo as turmas 1 e 2 para crianças e adolescentes, com aulas das 14 às 17 horas, e a turma 3, destinada a adultos, das 18h30 às 21 horas. O workshop será ministrado no Centro Cultural Martim Cererê (Quadra 18, Tv. Bezerra de Menezes, Setor Sul).

O valor da taxa de participação

é de R$ 50.

Os interessados devem enviar no e-mail producaoteatro@hotmail.com, com nome completo, idade e o horário que deseja fazer o curso. A coordenação é do professor Edson Fernandes.

Show

Noite de tributo a Belchior

O músico Diego Mendes faz show tributo à obra do cantor e compositor Belchior, hoje a partir das 20 horas, no Cerrado Bar e Restaurante. A apresentação reúne clássicos da carreira do artista cearense, canções gravadas por ele ou por outros grandes nomes da música brasileira, como Elis Regina, Fagner e Jair Rodrigues. A entrada é franca. Av. T-3, nº 2537, Setor Bueno. Mais informações: 3274-4615.

Parque de Diversões

Temporada de aventura

Com brinquedos para crianças de todas as idades, Ita Center Park continua na Arena Flamboyant

O Ita Center Park continua a todo vapor na Arena Flamboyant, na área externa do Flamboyant Shopping Center, funcionando diariamente das 16 às 22 horas.

Nesta temporada, foram montados brinquedos como os tradicionais autopista, montanha-russa e roda gigante, além de outros brinquedos especiais para crianças menores.

Para brincar, é preciso comprar um passaporte que dá direito ao visitante de curtir todas as atrações. Os valores são R$ 70 (inteira) e R$ 35 (meia). Tem direito a comprar meia-entrada todos os visitantes que levarem um acompanhante. Aqueles que não desejam utilizar os brinquedos, mas desejam acompanhar alguém dentro do parque, pagam R$ 5 para o ingresso de acesso. Mais informações: 3923-3416. Avenida Jamel Cecílio, nº 3.300, Jardim Goiás.