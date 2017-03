Lana Del Rey lança trailer para anunciar seu novo álbum, 'Lust For Life'

A cantora Lana Del Rey decidiu anunciar o seu novo álbum, que se chamará Lust For Life, numa verdadeira ode à Hollywood. A revelação do título do novo trabalho veio a partir de um trailer cinematográfico divulgado nesta quarta-feira, 29.



Na prévia, Lana aparece como uma espécie de bruxa/fantasma que vive na letra "H" do letreiro de Hollywood e prepara poções para os seus fãs, ou as suas "crianças", como ela chama.



No trailer, Lana dedica aos fãs o álbum, cujo título, em tradução livre, significa "desejo de viver" em português.



Há poucos dias, surgiu a notícia que a faixa título do CD, Lust For Life, foi registrada como uma parceria com o cantor The Weeknd.



A data de lançamento do trabalho, o quinto de estúdio da cantora, ainda não foi divulgada. Por enquanto, apenas a música Love foi divulgada.