Lana Del Rey e The Weeknd fazem uma nova parceria na música 'Lust For Life'; assista 🎥

Amigos, Lana Del Rey e The Weeknd não param de lançar novas músicas juntos. A mais nova parceria é Lust For Life, faixa que dá título ao próximo álbum da cantora, lançada na quarta-feira, 19.

A música chegou ao Youtube de Lana Del Rey com um vídeo, que ainda não é o clipe oficial, mostrando os dois sentados na letra "H" do letreiro de Hollywood. O local é cenário também do trailer de lançamento do novo álbum, divulgado pela cantora há algumas semanas.

Esta é a primeira retribuição de The Weeknd, após várias participações de Lana em suas músicas. Primeiro, ela esteve em Prisoner, do álbum Beauty Behind The Madness (2015), e mais recentemente emprestou os vocais para Party Monster e para a faixa de interlúdio Stargirl, ambas do disco Starboy (2017).

Lust For Life, o álbum, está previsto para chegar às lojas em 26 de maio. O primeiro single do trabalho é Love, lançada em março.