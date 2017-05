Lançamento de Festival Italiano de Nova Veneza acontece nesta segunda (22)

A 13ª edição do Festival Italiano de Nova Veneza está marcada para 1º a 4 de junho. Todos os anos a cidade recebe cerca de 100 mil pessoas para prestigiar o evento que oferece, além da gastronomia, músicas, danças e jogos típicos.

A atmosfera italiana é reproduzida durante os quatro dias de festival pelos moradores, cuja maioria é descendente italiano. “Os italianos são muito alegres e festivos e o clima aqui em Nova Veneza é bem assim”, afirma o comendador Oswaldo Stival, idealizador do evento há 13 anos, integrante da comitiva que fará o lançamento do evento de lançamento.

O lançamento do festival será realizado na segunda-feira (22), às 8h30, pelo governador Marconi Perillo, que recebe no Palácio das Esmeraldas uma comitiva de Nova Veneza. Na ocasião, alunos do coral infantil da Escola Municipal Tereza Zaninni Peixoto, de Nova Veneza, farão apresentações de canções italianas.