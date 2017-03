Laheto faz apresentação especial pelo Dia do Circo

Comemorando 24 anos de atuação, o Circo Laheto apresenta hoje o espetáculo Circo, Magia e Estripulia, às 9 horas e às 14h30. O evento também marca a comemoração ao Dia do Circo, celebrado na próxima segunda-feira, dia 27. No palco, as crianças vão se divertir e se encantar com o universo circense, com números como acrobacias, esquetes de palhaços e malabarismo. Tudo c...