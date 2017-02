Lady Gaga usa hit de Simone e Simaria para lembrar de sua apresentação no Super Bowl

A cantora pop Lady Gaga usou, neste sábado (4), o sucesso "Chora não coleguinha" das sertanejas Simone e Simaria para ajudar a divulgar seu show no intervalo do Super Bowl no domingo (5). "Chora não coleguinha! A espera acabou e você vai ficar loka com a maior performance deste fim de semana! (sic)", publicou Lady Gaga no Facebook.

Quando as brasileiras descobriram, trataram de publicar em seus perfis no Instagram um print do post de Lady Gaga. "Chora não, @ladygaga", disse Simone. "Amanhã ela vai lacrar na final do Super Bowl", escreveu Simaria. "Uauuuuu! Pra começar o sabadão, tem a LadyGaga na vibes de LOKA, que tudo!", comentou a dupla.

Chora nãoooo @ladygaga ! Esquece e ele e fica #LOKAA 😂❤❤❤ #AssistaLOKAnoYoutube #OuçaLOKAnoSpotify #PeçaLOKAnasRadios Uma foto publicada por simoneses (@simoneses) em Fev 4, 2017 às 8:31 PST

Lembrando que Lady Gaga já citou a banda Molejo nas redes sociais e deixou os fãs brasileiros empolgadíssimos.

Ela escuta Simone e Simaria? To chocada! https://t.co/Iut9Fe0bxE — Henrique Begatti (@henriquebegatti) 4 de fevereiro de 2017

Morta! Lady Gaga cita @SimoneeSimaria

Que lacre😨😨😨 — Angelica Souza (@Angelic51950108) 4 de fevereiro de 2017

Vou fingir que não tô morrendo que a Gaga citou a frase da Simone e Simaria no face 😍✨ — Álisson Oliveira (@bubblegumbooy) 4 de fevereiro de 2017

CHORA NÃO COLEGUINHA foi o q @ladygaga postou nao foi @SimoneeSimaria que tiro mulher

To vendo a gaga dançando #Loka kk pic.twitter.com/Hf20ckz2xM — Simone e Simaria Gif (@Katia_Monique) 4 de fevereiro de 2017