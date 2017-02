'La La Land' vence prêmio de melhor filme no Bafta, o Oscar britânico

Não foi uma vitória de lavada como estava previsto, mas "La La Land" saiu mesmo assim como o grande vitorioso em Londres neste domingo (12), noite de entrega dos prêmios Bafta, o Oscar britânico.

Além de melhor filme, o musical venceu em outras quatro categorias -melhor diretor, para Damien Chazelle, melhor atriz, para Emma Stone, melhor fotografia e melhor trilha sonora original.

Na categoria de melhor ator, Ryan Gosling, outra estrela de "La La Land", perdeu para Casey Affleck, vitorioso por sua performance em "Manchester à Beira-Mar". Chazelle, que também escreveu o roteiro do musical, perdeu para Kenneth Lonergan, roteirista de "Manchester".

Ken Loach, diretor que venceu na categoria de melhor filme britânico com "Eu, Daniel Blake", fez um dos discursos mais politizados e marcantes da noite, acusando o governo do Reino Unido de agir com "brutalidade ao manter fora do país as crianças refugiadas que prometeu ajudar".

Os atores Dev Patel e Viola Davis venceram nas categorias de melhor ator coadjuvante, ele pelo papel em "Lion: Uma Jornada para Casa" e ela por "Um Limite Entre Nós".

Entre outros prêmios, "Jackie", do chileno Pablo Larraín, venceu na categoria de melhor figurino. "Até o Último Homem", de Mel Gibson, ganhou a estatueta de melhor montagem e "Animais Fantásticos e Onde Habitam" venceu na categoria de direção de arte.