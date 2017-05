Lázaro Ramos e Taís Araújo apresentam em Goiânia peça sobre o racismo

Ícone eterno da luta contra o racismo, o pastor norte-americano Martin Luther King tinha um sonho e morreu por pregar a necessidade de união e coexistência harmoniosa entre negros e brancos. Foi o pensamento dele que inspirou a peça O Topo da Montanha que será apresentada em Goiânia pelo casal de atores Lázaro Ramos e Taís Araújo. A sessão única será amanhã (27), às 21h30, no Teatro Rio Vermelho.

O título do espetáculo é uma referência ao título do último grande discurso de Martin Luther King, I’ve Been to the Mountaintop, um dia antes de seu assassinato, em abril de 1968. O cenário reproduz a sacada do quarto 306, no Hotel Lorraine, onde o ativista estava hospedado e onde ocorreu o crime. O enredo fictício reproduz o momento em que Luther King, papel de Lázaro, conhece a misteriosa e bela camareira Camae, encenada por Taís Araújo.

Em seu primeiro dia de trabalho, Camae confronta o líder em clima que mistura suspense e deboche. Num perfeito jogo de provocações, ela faz com que o reverendo se lembre de que, como todos, é humano. “Este texto me perseguiu como ator por dois anos, por meio de pessoas que diziam que tinha de fazê-lo no Brasil. E é contemporâneo porque também é uma história sobre enfrentar medos. Sobre os trilhos da coragem e do afeto”, resume Lázaro (veja entrevista). O Topo da Montanha, escrita por Katori Hall, estreou em Londres, em 2009, e ganhou versão na Broadway, em 2011.

A adaptação para o português foi um trabalho árduo e uma das maiores preocupações dos atores, que também produzem o espetáculo, foi dar um tom de brasilidade. “Tínhamos muito receio de que o texto fosse americano demais e não tocasse as pessoas. Mas o tempo e uma boa tradução nos convenceram que as questões do amor e da igualdade são relevantes e próximas a todos nós”, explica Taís. Misturando drama e comédia, a peça toca em assuntos delicados e dolorosos como o racismo fazendo um convite à reflexão.

Espetáculo: O Topo da Montanha

Data: Sábado, às 21h30

Local: Teatro Rio Vermelho, Rua , nº 1.400, Centro

Ingressos: R$ 90 (inteira) e R$ 45 (meia-entrada)

Informações: 3219-3300