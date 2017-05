Kristen Stewart fala sobre dresscode sexista em Cannes 📷

Em seu debut como diretora no curta Come Swim, Kristen Stewart passou pela red carpet do Festival de Cannes no domingo, 21, e se tornou o assunto da noite. Seu look foi uma escolha fresh entre os diversos vestidos de gala do festival. Com cabelos ainda raspados e platinados, ela optou por uma saia com suspensórios e um top pêssego da marca Chanel para o evento. A produção faz parte do último desfile Cruise da grife. Para finalizar, um salto de tiras pretas foi o escolhido.

Como Kristen fez questão de pontuar, em entrevista ao The Hollywood Reporter, ela foi com sapatos altos porque era uma escolha pessoal, que combinava com o seu visual. "Eu estava superansiosa para usar isto esta noite". Porém, a nova diretora deixou claro que acha um absurdo que ainda ditem o que mulheres devem usar nestas cerimônias. "As pessoas ficam realmente chateada se você não está de salto, mas você não pode mais pedir isto", disse. E completa: "Se você não está pedindo para os homens usarem sandálias altas e um vestido, você também não pode me pedir. Mas é bom, porque há quatro anos, isso não era nem uma questão a ser discutida".