Kim Kardashian revela seu 'maior arrependimento' no Instagram

Kim Kardashian é uma das rainhas do Instagram e oitava pessoa mais seguida da rede social, com 102 milhões de seguidores. Ela é conhecida principalmente por causa das selfies e fotos sensuais.



Em vídeo do canal da drag queen e guru de beleza Patrick Starrr no Youtube, a socialite falou sobre o post que mais se arrepende de ter feito : o anúncio do seu noivado com o rapper Kanye West.



"Um dos meus maiores arrependimentos é quando fiquei noiva e estava com as unhas muito curtas", contou. "Teria ficado muito melhor se elas estivessem longas", disse.

Mas parece que seus seguidores não se importaram muito com o detalhe e prestaram mais atenção no letreiro gigante escrito 'PLEEEASE MARRY MEEE!' (por favor, se case comigo) ou no anel Lorraine Schwartz de 15 quilates, avaliado em 5 milhões de reais, já que a postagem teve mais de 1 milhão de curtidas e 30 mil comentários.