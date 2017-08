Katy Perry alerta para os perigos de mandar mensagens para o ex

A cantora norte-americana Katy Perry deu um alerta a seus fãs: não mandem mensagens para o (ou a) ex. Em entrevista para o podcast "Conversations with Delilah", da radialista Delilah Rene, Perry falou sobre seu novo single, "Save as Draft", que toca neste assunto de mandar mensagens para ex-namorados ou namoradas.



"Todos passam por esse ciclo em um relacionamento, em que você fica afastado da outra pessoa por algum motivo e quer fazer uma reaproximação mandando uma mensagem para ela. Eu aprendi que é uma forma de terapia escrever essa mensagem e nunca enviá-la", disse Katy. "É uma experiência realmente catártica e livra você de vários inconvenientes caso você tivesse mandado a mensagem", completou.



A cantora americana também explicou que escrever a mensagem e não mandá-la é um exercício de autocontrole - e aproveitou para dar uma dica: "Eu gosto de escrever uma mensagem, dormir e só vê-la novamente no dia seguinte. Minhas emoções ficam muito aguçadas durante a noite e então acordo no dia seguinte agradecendo por não ter enviado aquela mensagem", disse.