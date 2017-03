Kate Winslet conta ter sofrido bullying na escola

Quem viu Kate Winslet como a Rose de "Titanic" pode não imaginar que a atriz sofria bullying quando criança.

Nesta quarta (22), Durante um evento com jovens londrinos, a atriz contou que era chamada de "baleia" por colegas de escola e que chegou a ser trancada em um armário.

"Eles me chamavam de baleia, tiravam sarro por eu querer atuar. Disseram que eu poderia ter sorte com minha carreira se me contentasse em interpretar personagens gordas. Nunca consegui esquecer isso."

Para animar a plateia, ela lembrou o momento que foi escalada para viver Rose. "A candidata mais improvável... De repente, eu estava atuando em um dos maiores filmes já feitos."

Kate ainda falou do que seria um falso padrão de felicidade disseminado pelas redes sociais e aconselhou os ouvintes a serem autoconfiantes.