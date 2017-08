Karina Bacchi cria perfil no Instagram para o filho nascido há apenas dois dias

Apenas um dia após o nascimento, Enrico, filho de Karina Bacchi, já ganhou um perfil no Instagram. Na noite de quarta-feira, 9, a primeira postagem do perfil diz mostra a mão do bebê ainda com a pulseira de identificação da maternidade.



"Cheguei abençoado e repleto de amor, 08/08/2017", escreveu Karina na legenda. A imagem já conquistou mais de 20 mil curtidas e o perfil já atingiu mais de 74 mil seguidores. Em outra imagem, Karina mostra o peso, o tamanho e a hora de nascimento de Enrico em uma placa. Nos comentários, seguidores desejam boas-vindas ao bebê.



Enrico nasceu em Miami, nos Estados Unidos, e foi gerado de forma independente pela atriz, por meio de inseminação artificial.