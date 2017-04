Justin Bieber teria recebido mais de meio milhão de reais para vestir camisa do Palmeiras

O cantor Justin Bieber vestiu a camisa do Palmeiras para o seu show na arena do time, Allianz Parque, no último dia 1º de abril. Os fãs e torcedores do verdão foram a loucura, o que ninguém imaginava era que a ‘homenagem’ custou caro ao time paulista.

O astro teen pode ter cobrado cerca de R$ 600 mil para vestir a camisa e ainda exigiu a de número 6, as informações são do portal iG Esporte. A quantia equivale aproximadamente US$ 160 mil.

O Palmeiras negou o pagamento para que o cantor vestisse a camisa alviverde e explicou que entrega o uniforme para todos os artistas que se apresentam no Allianz Parque. O astro teria recebido a camisa de presente quando jogava basquete no clube, antes do show.