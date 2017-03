Jurado goiano decide carnaval do Grupo Especial das escolas de samba de São Paulo

A vitória da Acadêmicos do Tatuapé no Grupo Especial das escolas do carnaval de São Paulo 2017 teve um sabor a mais para um goiano. Foi um jurado natural de Goiânia que decidiu o título para a agremiação da zona leste da capital paulista. O professor de música da Universidade Federal de Goiás (UFG) Júlio Lemos, 30 anos, avaliou o quesito samba-enredo, o último...