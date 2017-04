Juliana Paes critica 'excessos' do feminismo

Juliana Paes estreia nesta segunda (3) em "A Força do Querer" (Globo), de Gloria Perez. Ela vai viver Bibi, mulher de um traficante que acaba entrando para o crime por amor e fica conhecida como a "baronesa do pó".

A personagem é inspirada em Fabiana Escobar, cuja história foi contada no livro "Perigosa", um relato sobre a vida ao lado de um dos maiores traficantes da favela da Rocinha.

Ao jornal "O Globo", Juliana conta que se perguntava por que havia sido escolhida para o papel. Um vídeo de Bibi mostrado à atriz pela autora da novela acabou com o questionamento.

"Entendi na hora. Ela é uma pessoa expansiva, de riso fácil, com um tom de voz mais alto. Sabe aquelas pessoas que ocupam mais espaço quando estão falando? É a Fabiana."

Já em entrevista à revista "Veja", também neste final de semana, a global falou do que considera "excessos do feminismo".

"Existe uma linha do feminismo com a qual eu não concordo muito. Acho errado esse desejo de igualdade com os homens a todo custo. Somos tão competentes e valiosas quanto eles, mas não iguais. A mulher precisa de mais tempo para se recuperar de uma gravidez e há outras questões que permeiam nosso universo. A sensibilidade, o lúdico, o caminho da ponderação, o afeto nas relações de trabalho... Tudo que faz parte do universo feminino e matriarcal deve ser respeitado", declara.

Para ela, que também é empresária, as mulheres devem "valorizar mais sua sensibilidade para lidar com tanta testosterona" no mundo dos negócios.

Na opinião da atriz, parte do movimento feminista se equivoca ao negar o que seria parte das características femininas.

"Não quero queimar sutiãs. Gosto de sutiãs! Não quero quebrar saltos de sapato em busca de liberdade. Gosto de me enfeitar, e nós, mulheres, não fazemos isso para o macho. Fazemos porque dá prazer cuidar de si e cuidar do outro. Sou uma feminista de saia, sutiã, salto alto e batom vermelho."