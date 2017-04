Julia Roberts é eleita a mulher mais bonita do mundo pela 'People'

A atriz Julia Roberts foi escolhida pela revista norte-americana "People" a mulher mais bonita do mundo. É a quarta vez que a beleza da atriz é reconhecida pela revista. Na primeira vez, em 1991, aos 23 anos, Julia acabava de ser lançada ao estrelato com "Uma Linda Mulher".

Em 2000, voltou a aparecer na edição especial da "People". Ela havia estreado "Erin Brockovich - Uma Mulher de Talento", filme que lhe rendeu um Oscar no ano seguinte. A última vez foi em 2005, cinco meses depois de dar à luz gêmeos. A capa destacou que a atriz era uma mãe "quente".

#WorldsMostBeautifulWoman2017 #JULIAROBERTS BEAUTIFUL INSIDE & OUT 😍😍😍💕💕💕👏👏👏🌟🌟🌟🌟 #always Uma publicação compartilhada por Julia Roberts (@juliaroberrts) em Abr 19, 2017 às 9:45 PDT

Desta vez, Julia está perto de completar 50 anos (em outubro) e em momento muito mais focado na família do que na carreira -ela está comemorando 14 anos de casamento com o diretor de fotografia Danny Moder, com quem tem três filhos (os gêmeos Hazel e Phinnaeus, de 12 anos, e Henry, de 9).

Seu próximo filme é "Extraordinário", previsto para o final do ano, no qual Julia interpreta a mãe do protagonista.

PEOPLE World's #MostBeautiful Woman #JuliaRoberts shares the sweet way she believes a person's beauty is measured, in an interview with editor-in-chief @mrjesscagle. Tap the link in the bio see more from @peopleewnetwork. Uma publicação compartilhada por People Magazine (@people) em Abr 19, 2017 às 6:17 PDT

Nos últimos anos a "People" deixou de destacar atrizes no auge e tem valorizado a beleza de depois dos 40 anos: Jennifer Aniston, 48, e Sandra Bullock, 52, foram consideradas as mulheres mais bonitas do mundo em 2016 e 2015, respectivamente.