Juan emociona com drama de vida

Juan Carlos Poca tem como ídolo o sertanejo Cristiano Araújo, morto em 2015, e seguiu até a final do The Voice Kids (Globo) sob a batuta do sertanejo Leo. De origem humilde, Juan vive em um abrigo social para menores, em Foz do Iguaçu (PR). Na primeira batalha que venceu, o menino caiu de joelhos e chorou de emoção. Ele cantou Evidências, sucesso de Chitãozinho & Xororó, ao lado de Allexandre Nunes e Thay Araujo. “Nossa, o meu desejo era chegar à final, sim, mas eu não imaginava que chegaria. Estou muito feliz e espero superar todas as expectativas do público que está me acompanhando”, afirma Juan.

O menino tem a torcida das crianças que vivem com ele no abrigo e, ainda, a de outros meninos que têm uma história parecida com a dele. A mesma ONG em que Juan vive tem crianças também em uma unidade em Brasília. Elas ficaram tão felizes em ser representadas na TV que fizeram um vídeo em homenagem a Juan, dizendo o quanto se orgulham de vê-lo no reality.

O menino aproveita e curte cada minuto do programa. “A parte mais legal foi eu ter convivido com pessoas maravilhosas e talentosas e aprendido muito com elas. Independentemente de ganhar ou não, com certeza vou seguir minha carreira como cantor e realizar outros sonhos”, diz o menino.