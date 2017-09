Jovens descobrem o Centro de Goiânia e transformam o bairro em reduto de cultura e entretenimento

Os azulejos coloridos, o pé-direito alto, as paredes grossas e a amplitude das janelas foram os combustíveis adicionais para que o estudante de Arquitetura e Urbanismo Áureo Rosa, de 22 anos, saísse da casa dos pais, no Setor Bueno, e se embrenhasse pelas antigas avenidas do Centro de Goiânia. E vai muito além dos padrões arquitetônicos. As infinitas possibilidades da vida cotidiana, como as facilidades na mobilidade urbana ou os movimentos culturais que surgem na região, resultaram na mudança do jovem para um dos prédios mais tradicionais da cidade, o Edifício Dom João IV, na Avenida Goiás.

O corre-corre dos pedestres e o tumultuado barulho de trânsito não são necessariamente problemas que Áureo enxerga no seu dia a dia no Centro. Junto com outros amigos, o estudante se mudou há pouco mais de cinco meses para um dos cruzamentos mais antigos da capital, entre a Goiás e a Avenida Paranaíba. Construídos entre as décadas de 1950 e 1960, os prédios geminados da “Família Real” - todos com nomes de soberanos, como Princesa Isabel ou Dom Pedro I - viram o tempo passar e agora, quase 60 anos depois, seus moradores veteranos começam a perceber a presença de jovens residentes em suas rotinas. Uma juventude que, enfim, ocupa o Centro.

“É um movimento que já começou a acontecer. Diversos amigos saíram da casa de seus pais ou vieram do interior e se instalaram no Centro. É a melhor opção para jovens que não têm ou não querem ter carro e precisam se locomover todos os dias para outros cantos da cidade”, reflete o estudante. Em tardes pontuais, Áureo sai com alguns colegas da faculdade para pregar lambe-lambes e stickers nas paredes e postes do Centro. A participação é ativa. Para ele, o bairro celebra a diversidade e encontro com diferentes pessoas, que vivem em comunhão. “São jovens e velhos, artistas, engravatados e transeuntes que habitam o mesmo local. A experiência impressiona”, comenta.

Ocupação

Para alguns, três quartos, uma sala, dois banheiros e cozinha pode até parecer exagero para apenas um morador, mas o teatrólogo Thiago Moura, 31, diretor do Grupo Bastet, não enxerga da mesma forma. Antes de chegar ao Centro, o baiano já havia morado no Setor Vera Cruz, Nova Esperança e na Vila Santa Isabel. Hoje, transformou seu apartamento da Rua 15, no antigo Edifício Veneza, em espaço para trabalho, com escritório adaptado em um dos cômodos. Thiago ainda disponibiliza um dos quartos em aplicativos para hospedagem compartilhada, como o popular Airbnb.

“O Centro tem essa possibilidade de se criar novas formas de habitação, que sai totalmente do tradicional. Perto de tudo e de fácil localização, dá pra conhecer a história de Goiânia numa só pernada”, comenta o diretor teatral, que sempre que pode faz compras no Mercado Popular, pega um cineminha no Cine Cultura e nas tardes quentes passeia na Vila Cultural Cora Coralina ou dá um pulo para se refrescar no clube Cruzeiro do Sul, logo ali do lado, no Setor Sul. “É perceptível a presença dos jovens no bairro. O Centro enfim é revisitado”, afirma.