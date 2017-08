Jovem brasileira fica 'possuída' após sessão de 'Annebelle 2'; veja vídeo 🎥

Uma filmagem feita após a sessão do filme 'Annebelle 2' e divulgada nas redes sociais tem espantado entre os usuários. Nela, uma garota de 20 anos parece tendo um 'surto' depois de assistir ao filme de terror. Segundo o site Metrópoles, o fato aconteceu em um shopping de Piauí, na madrugada de sexta-feira (18).

No vídeo, a jovem está caída no chão do shopping, gritando e tossindo. A segurança do centro de vendas atendeu logo e a levaram para um hospital próximo.

Assista ao vídeo:

a menina "possuída" no shopping de Teresina depois de assistir anabelle 2 pic.twitter.com/sBdIgWiUAF — bia (@powerofemilly) 18 de agosto de 2017

Segundo o Estadão, a assessoria de imprensa do Teresina Shopping, onde ocorreu o incidente, relatou que “alguns disseram que ela recebeu um espírito, outros dizem que ela teve um ataque de epilepsia, outros disseram que era charme”.

Em 'Annabelle 2: A Criação do Mal', anos após a trágica morte de sua filha, um criador de bonecas e sua esposa recebem em sua casa uma freira e várias meninas de um orfanato que foi fechado, e elas rapidamente se tornam alvo de Annabelle, a boneca possuída e uma das criações do anfitrião.