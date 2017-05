José Eduardo Martins se apresenta em Goiânia

O pianista José Eduardo Martins se apresenta nesta quarta-feira, às 20h30, no Centro Cultural UFG na Temporada Especial de 10 anos do projeto Concertos em Goiânia, com entrada franca. Entre as obras visitadas, estão composições de Francisco Mignone, Claude Debussy, Henrique Oswald e Franz Liszt, entre outras. Nascido em 1938 na cidade de São Paulo, onde começou seus...